Justiça torna vice-prefeito réu por racismo contra segurança do Palmeiras

Vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes se tornou réu em ação movida pelo Ministério Público por injúria racial, após chamar um segurança do Palmeiras de "macaco" durante o duelo contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista.

A decisão contra o político, que também acumula o cargo de secretário de Obras, foi acatada pela juíza Patrícia da Conceição Santos nesta quinta-feira (21). Uma das solicitações enviadas é para que Marcondes perca o mandato.

O segurança se pronunciou em nota sobre o episódio e demonstrou satisfação com a decisão da Justiça em aceitar a denúncia. Confira.

- Com o acertado recebimento da denúncia, uma nova fase se inicia. Agora, o autor da ofensa é considerado réu e, para tentar evitar uma futura condenação criminal, com todas as suas consequências, terá de se defender no curso do processo - disse o segurança do Palmeiras em nota oficial.

O político foi indiciado no fim do último mês. A defesa de Fábio Marcondes entrou com pedido de anulação, que foi negado pelo MP. A defesa do político terá prazo de 10 dias para apresentar formalmente a defesa.

Em vídeo registrado à época, é possível ouvir Fábio Marcondes, vice-prefeito de São José do Rio Preto, chamar um funcionário do Palmeiras de "lixo". Instantes depois, já de costas para as câmeras, o político profere a expressão "macaco velho".

Fábio Marcondes, vice-prefeito de São José do Rio Preto (Foto: Divulgação/CMSJRP)

Veja pronunciamento do político após a decisão da justiça

Estamos vivendo tempos estranhos… já dizia o ministro Marco Aurélio. E não há exemplo mais eloquente do que esta denúncia: ignora o laudo oficial, invoca testemunhas sem dizer o que viram, acolhe como prova relatório de inteligência artificial e ainda ousa arrolar testemunha do juízo. Realmente, estranhos tempos.