Abel modifica escalação do Palmeiras para enfrentar o Universitario na Libertadores

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira alterou a escalação para o duelo contra o Universitario, nesta quinta-feira (21), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Após vencer o jogo de ida por 4 a 0, no Peru, o Alviverde pode perder por até três gols de diferença e ainda assim assegurar a classificação à próxima fase.

continua após a publicidade

+ Palmeiras recalcula rota na janela, reestrutura elenco e busca novas contratações

Mesmo com a ampla vantagem no placar agregado, Abel Ferreira manteve alguns titulares, como o capitão Gustavo Gómez. Além do paraguaio, o trio de zaga terá Murilo e Micael.

Destaques na partida de ida, disputada no Peru, Vitor Roque e Flaco López, presente na pré-lista da seleção argentina, voltam a formar a dupla de ataque.

continua após a publicidade

O meio de campo conta com Giay, que atuará como ala pela direita, Emiliano Martínez, Felipe Anderson, Mauricio e Allan. Os atacantes Paulinho e Bruno Rodrigues, por sua vez, seguem como desfalques, assim como Raphael Veiga (dores no púbis) e Ramón Sosa (mialgia).

Dono da melhor campanha da fase de grupos, com 100% de aproveitamento, o Palmeiras terá a vantagem de decidir todos os mata-matas em casa.

Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez comemora gol do Palmeiras contra o Universitario, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras

Weverton; Gustavo Gómez, Micael e Murilo; Giay, Emiliano Martínez, Felipe Anderson, Mauricio e Allan; Vitor Roque e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Luiz Sá, Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Khellven, Facundo Torres, Piquerez, Lucas Evangelista e Luighi.

Escalação do Universitario: Britos; Santamaría, Corzo e Di Benedetto; Andy Polo, Ureña, Pérez Guedes, Concha e Inga; Edison Flores e Valera.