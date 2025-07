Dudu e seu estafe discordam da punição de seis jogos de suspensão aplicada em julgamento envolvendo a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e se movimentam nos bastidores para recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Atual clube do atacante, o Atlético-MG está ciente da situação e informou que prestará total suporte ao atleta no caso.

continua após a publicidade

+ STJD condena Dudu a seis jogos de suspensão e multa por ofender Leila, presidente do Palmeiras

De acordo com apuração da reportagem, o jogador se reuniu com sua equipe jurídica nesta sexta-feira (18) para definir os próximos passos. A decisão deve ser oficializada nas próximas horas, com Dudu buscando estar apto para atuar no próximo domingo (20), em seu primeiro retorno ao Allianz Parque após a conturbada despedida em dezembro do ano passado.

- Com total apoio do Clube em sua defesa, o atleta entrará com recurso e pedido de atribuição de efeito suspensivo, a ser protocolado ainda hoje. A expectativa é que esse pedido seja apreciado com prontidão pelo Tribunal - divulgou o clube mineiro.

continua após a publicidade

Além da punição de seis jogos, Dudu terá que pagar multa fixada em R$ 90 mil. A decisão de não comparecer ao julgamento partiu do próprio atleta, em conjunto com seu entorno, que entendeu ser melhor a ausência para evitar novos atritos entre as partes.

Diferente do atacante, Leila Pereira compareceu à audiência, enquanto Dudu se defendeu por meio de vídeo e justificou a falta por questões profissionais. A ausência do atleta foi fortemente criticada pela mandatária alviverde, que classificou a atitude como "covarde".

continua após a publicidade

- Qualquer mulher que sofreu discriminação o algum tipo de violência, tem que denunciar, porque esses agressores são covardes. A maior prova eu estou vivendo aqui. Que esse atleta me agrediu, me ofendeu, e cadê ele? Gravou um videozinho que deve ter lido no TP (teleprompter). Deve ter repetido 500 vezes pra ver se estava mais bonitinho. Não é? Deveria estar aqui, vem encarar a mulher - ressaltou Leila.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Veja declaração de Leila Pereira após decisão do STJD

A punição aplicada hoje pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva é histórica e representa uma vitória para todas nós, mulheres, que somos covardemente agredidas e desqualificadas todos os dias. Esta pena tem caráter pedagógico, pois passa um recado claro para o mundo do futebol e toda a sociedade: a violência contra a mulher é inaceitável e tem de ser coibida com punições rigorosas. Nós não vamos nos calar.

Relembre a polêmica entre Leila e Dudu

A presidente do Palmeiras moveu uma ação contra o atacante, atualmente no Atlético-MG, após ofensas feitas pelo jogador nas redes sociais. O processo, iniciado ainda em janeiro de 2025, pedia R$ 500 mil por danos morais, segundo documento ao qual a reportagem teve acesso.

O episódio ocorreu no início do ano, e a dirigente entendeu que as declarações extrapolaram o campo esportivo. A medida judicial é mais um capítulo na relação conturbada entre Dudu e o Palmeiras, que já havia se desgastado durante o processo de saída do jogador no fim de 2024.

Dudu, hoje do Atlético-MG, manda indireta para Leila Pereira, presidente do Palmeiras, nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Na ocasião, Leila Pereira disse que Dudu "saiu pela porta dos fundos", enquanto o jogador rebateu com uma foto em suas redes sociais com "o caminhão estava pesado e me mandaram sair pela porta dos fundos! Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC."

Saída pela 'porta dos fundos' não apaga títulos de Dudu

Atritos com o técnico Abel Ferreira e a presidente Leila Pereira, somados ao desejo por um novo projeto esportivo, foram decisivos para a saída de Dudu do Palmeiras. Após se recuperar de grave lesão no joelho direito, ele voltou a jogar em junho do ano passado, atuando por pouco mais de dez minutos na vitória sobre o Juventude, no Allianz Parque. Naquele mês, chegou a encaminhar um acerto com o Cruzeiro, que acabou não se concretizando.

A iminente saída gerou descontentamento em Leila, que declarou publicamente que o ciclo do jogador no clube havia chegado ao fim. Sem espaço com a comissão técnica, ele passou a treinar separado após um incômodo na panturrilha e não foi mais utilizado por cerca de um mês. Em 2024, disputou apenas 19 jogos, sendo quatro como titular, com a menor média de minutos em campo desde que chegou ao clube.

Dudu é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha e Mayke, além de ídolos históricos como Junqueira e Ademir da Guia. Foram 462 partidas pelo Verdão, com 267 vitórias, 88 gols e 102 assistências. No Allianz Parque, é o atleta com mais jogos (206), mais vitórias (144) e o maior número de assistências (50), ficando atrás apenas de Raphael Veiga na artilharia da arena.

Pilar na retomada do protagonismo palmeirense na última década, levantou 13 troféus pelo clube: quatro Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Paulistas (2020, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2015), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).