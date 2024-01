Já na atividade da tarde, o Palmeiras encarou o Lemense e venceu por 3 a 2, com gols de Breno Lopes, Gustavo Gómez e Mayke. Nesta atividade, a equipe titular iniciou com grandes mudanças do duelo diante do São Bernardo: Marcelo Lomba; Garcia, Naves, Luan e Vanderlan; Aníbal Moreno, Fabinho, Atuesta e Jhon Jhon; Bruno Rodrigues e Breno Lopes.