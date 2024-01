Com três reforços contratados e cinco campeonatos para disputar em 2024, o Palmeiras terá a ausência de alguns titulares no início desta temporada. Endrick, convocado para a Seleção Brasileira sub-23, e Dudu, lesionado desde agosto do ano passado, não estrão à disposição de Abel Ferreira para a disputa da Supercopa do Brasil e das primeiras rodadas do Paulistão.