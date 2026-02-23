Palmeiras tem DM esvaziado e evolução de Arias antes de jogo com o Fluminense

O Palmeiras encara o Fluminense na próxima quarta-feira (25), com a missão de permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira segue invicta após três partidas e soma os mesmos sete pontos do rival, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

Para a partida, Abel Ferreira terá o departamento médico praticamente zerado, com exceção do atacante Paulinho e do jovem Figueiredo, que ainda não conseguiu sequência no profissional após série de lesões.

Jhon Arias, segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, estreou com a camisa alviverde na classificação às semifinais do Campeonato Paulista, diante do Capivariano, e permaneceu em campo por cerca de 15 minutos.

A tendência é de que o colombiano, mesmo sem restrições físicas, siga no banco de reservas na partida contra seu ex-time, mas ganhe maior minutagem, ainda em processo de adaptação ao novo elenco após retornar ao Brasil.

O elenco do Palmeiras treinou nesta tarde, na Academia de Futebol, e realizará mais duas atividades antes de encarar o Fluminense. A definição da escalação titular, por sua vez, acontecerá na manhã do jogo.

Arias fez sua estreia pelo Palmeiras na classificação contra o Capivariano (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio;. Allan (Arias), Flaco López e Vitor Roque.

O Palmeiras enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (25), após empatar na estreia com o Atlético-MG por 2 a 2, fora de casa, e acumular dois triunfos sobre o Vitória, em casa, e o Internacional, no Beira-Rio.

