Palmeiras vê Paulinho em reta final de recuperação: 'Empenhado e dedicado'

Presente no Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), na tarde desta segunda-feira (23), Paulo Roberto Buosi, vice-presidente do Palmeiras, afirmou que Paulinho está na reta final da recuperação física após cirurgia na perna direita, que o afasta dos gramados desde julho do ano passado.

O atacante realiza trabalhos no gramado da Academia de Futebol desde a semana passada, segundo detalhou o clube em nota, e avança para iniciar o processo de transição física, etapa final antes de voltar a ficar à disposição de Abel Ferreira.

- Está em trabalho final de recuperação, longa, por tudo que ele passou. Deu mostras no Mundial do grande jogador que é e do que pode agregar. Está fazendo um trabalho junto com o departamento médico muito criterioso para voltar muito bem, não dá para adiantar prazo - afirmou o dirigente.

A tendência é de que Paulinho siga fora nesta reta final do Campeonato Paulista e retorne apenas nos compromissos do Campeonato Brasileiro, já em março. O Palmeiras encara o São Paulo no próximo sábado (28), pela semifinal do Paulistão, enquanto uma eventual final será disputada nos dias 4 e 8 de março.

O camisa 10 possui 16 partidas oficiais com a camisa alviverde, sendo apenas um deles como titular, com três gols marcados e duas assisitências. Em 2026, no entanto, ainda não entrou em campo.

- Gostaria muito, mas não sei responder [quando Paulinho volta]. Não tenho informações suficientes para poder responder isso. Todo mundo sabe da qualidade dele, mas desde que foi contratado, contei com ele em um mês. Deu para perceber, em 15 minutos, o que ele pode nos dar - detalhou o técnico Abel Ferreira, em coletiva no início de fevereiro.

Paulinho comemora gol do Palmeiras no Mundial de Clubes (AP Photo/Matt Slocum)

