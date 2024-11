Palmeiras: veja o futuro de Atuesta no clube após fim do empréstimo

O Los Angeles FC, dos Estados Unidos, anunciou o fim do contrato de empréstimo do meia Eduard Atuesta, que pertence ao Palmeiras. Negociado com clube da MLS em janeiro deste ano, o contrato ia até o fim de 2024 e havia a opção de compra, que não foi exercida pelo time norte-americano. Agora, o colombiano retorna ao alviverde e tem futuro incerto na equipe.

O vínculo de Atuesta com o Palmeiras vai até o final de 2026. Ele foi comprado pelo Verdão em uma negociação com o próprio Los Angeles FC em 2021, quando assinou contrato de cinco anos. O time brasileiro é dono de 70% do passe do atleta.

Nas redes sociais, o clube dos EUA se despediu de Atuesta com uma publicação e afirmou que o meia colombiano fez parte da história do clube. Lá, o atleta conquistou com o time neste ano a US Open Cup, competição no estilo mata-mata, além de um troféu simbólico de campeão da temporada regular da MLS.

Atuesta durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Qual o destino de Atuesta?

Focados na reta final do Brasileirão, onde o Palmeiras ainda briga pelo tricampeonato, os integrantes da direção da equipe e a presidente Leila Pereira não devem discutir o assunto neste momento. Ao fim da temporada, os dirigentes discutirão a permanência, ou não, do colombiano e de outros atletas da equipe.

A tendência é que Atuesta seja novamente emprestado, já que seu contrato ainda dura mais duas temporadas e o atleta não seguiu com espaço com Abel Ferreira no time titular.

Pelo Palmeiras, Atuesta tem 60 jogos e dois gols marcados, além de duas assistências. Sua fase mais regular dentro do time foi durante a temporada 2022, a primeira pelo alviverde. Disputou naquele ano 51 jogos, mas no ano seguinte despencou significativamente no número da partida e terminou a temporada 2023 com apenas sete jogos.

Pelo Los Angeles, o meia já disputou 149 jogos, 13 gols feitos e 24 assistências.