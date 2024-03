Palmeiras treina no Allianz Parque e responsável defende novo gramado: ‘Mais próximo do natural’

Palmeiras conheceu o novo gramado do Allianz Parque nesta quarta-feira (27) (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 27/03/2024 - 13:58 • São Paulo

O Palmeiras realizou nesta manhã de quarta-feira (27), o seu último treino antes de encarar o Novorizontino, pela semifinal do Paulistão 2024. De volta ao Allianz Parque após dois meses, os jogadores do elenco puderam fazer uma atividade e conhecer o novo gramado da casa do Verdão, recentemente reformado pela Soccer Grass.

O jogo de amanhã será o primeiro do Palmeiras após a reforma do gramado pelo qual foi retirado mais de 50 toneladas do antigo termoplástico, que agora foi substituído por outro composto.

Alessandro Oliveira, CEO da empresa que cuida do gramado do Allianz Parque, concedeu entrevista ao 'GE' e revelou detalhes de como vai ficar o novo tapete da casa do Verdão, que recebeu 22 toneladas de cortiça, o novo composto que será usado para amortecer a pisada dos atletas na grama.

- Na questão da temperatura vai ser um campo mais agradável e mais próximo de grama natural. A indústria vem buscando isso, se igualar. Com essa solução do orgânico, ela consegue vencer a questão da temperatura, fica muito mais próximo da grama natural – resumiu Alessandro.

A Soccer Grass também entende que o novo gramado do Allianz Parque será mais confortável para os jogadores do Verdão e também para os visitantes que enfrentam o atual bicampeão brasileiro em sua casa.

– Com esse material colocado, a gente vê que o conforto é um pouco melhor do que era antes, ela (cortiça) é mais macia. Eu diria que é um sistema de quarta geração, o mais moderno que se tem hoje e ainda o mais próximo de um gramado natural - finalizou Alessandro Oliveira.

Na última semana, o Sub-20 do Palmeiras realizou treinos no novo gramado do Allianz Parque, e um importante atleta da categoria de base do Verdão contou ao Lance! que o novo tapete do estádio está melhor do que o antigo, e que pelo menos pra ele, está mais do que aprovado para jogar profissionalmente.

Endrick, Murilo e Richard Rios que chegaram nesta manhã da Europa, também participaram do treino de forma mais regenerativa e devem ser relacionados para o duelo diante do Bragantino.

A bola rola para Palmeiras x Novorizontino na quinta-feira (28), a partir das 21h35 (horário de Brasília), e o jogo terá transmissão da TV Record, Cazé TV e TNT/HBO Max.