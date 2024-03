Trio do Palmeiras desembarcou na manhã desta quarta-feira (27) no Brasil (Foto: Reprodução/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 11:16 • São Paulo (SP)

Convocados para defender suas respectivas seleções, Endrick, Murilo e Richard Ríos desembarcaram no Brasil, nesta quarta-feira (27), após os amistosos internacionais. O trio do Palmeiras, que saiu da capital espanhola, realizou a viagem no avião particular de Leila Pereira, presidente do clube.

No trajeto até São Paulo, os jogadores iniciaram um processo de recuperação física com Gustavo kaschel, fisioterapeuta do Verdão, visando o confronto contra o Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista.

No entanto, eles serão avaliados pelo departamento médico do Palmeiras e pela comissão técnica, encabeçada por Abel Ferreira, para saber se estarão à disposição para o confronto.

O zagueiro Murilo, que não participou das partidas contra Inglaterra e Espanha, possui apenas o desgaste da viagem e deve iniciar a partida entre os titulares.

Endrick, atacante da Seleção Brasileira, entrou no segundo tempo dos dois amistosos e balançou as redes em ambos. Contra a Inglaterra, marcou o único gol da partida, realizada em Wembley. Três dias depois, anotou o segundo tento da Amarelinha no empate em 3 a 3 com a Espanha.

Richard Ríos, por sua vez, foi o atleta do Palmeiras que mais recebeu minutos nesta Data Fifa. O volante da Colômbia participou do segundo tempo da vitória contra a Espanha por 1 a 0. Contra a Romênia, atuou os 90 minutos e participou da jogado do gol de John Arias, que também atua no futebol brasileiro.

O Verdão encara o Novorizontino nesta quinta-feira (28), às 21h35 (de Brasília), pela semifinal do Paulistão, no retorno da equipe ao Allianz Parque.

