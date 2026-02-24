Abel projeta Palmeiras mais robusto e agradece empenho de Leila no mercado

Abel Ferreira afirmou, após a classificação do Palmeiras às semifinais do Campeonato Paulista, que, mais do que uma equipe titular, o clube precisa de um grupo competitivo para alcançar seus objetivos na temporada.

continua após a publicidade

+ Palmeiras mantém busca por reforços, vê janela perto do fim e admite novo plano

As movimentações do Palmeiras no mercado, apesar de tímidas, trouxeram novas opções para o treinador. Marlon Freitas não precisou de período de adaptação para se firmar como titular e assumiu a posição de primeiro volante, setor que ficou vago após a saída de Aníbal Moreno para o River Plate e a queda de rendimento de Emiliano Martínez.

Jhon Arias, por sua vez, fez sua estreia no último fim de semana e permaneceu em campo por cerca de 15 minutos. Ainda em período de adaptação, o colombiano deve ser integrado gradualmente à equipe titular do Palmeiras nas próximas semanas.

continua após a publicidade

As movimentações foram elogiadas publicamente por Abel Ferreira, que concedeu os méritos das chegadas à presidente Leila Pereira. Em meio ao processo de negociações, o treinador encontrou a base considerada titular do Palmeiras em 2026 com soluções caseiras, mesmo diante das saídas de nomes importantes, como Raphael Veiga e Weverton.

- Primeiro quero agradecer à presidente (Leila Pereira) que contratou um jogador deste nível, isso pra mim é o mais importante. Já disse que não jogo com 11 jogadores, mas com 23 que temos, mais o suporte que temos dos jogadores que subimos da base. Temos nesse momento 28 jogadores, sempre revezamos - afirmou Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida do Campeonato Paulista (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS)

Ao todo, o Palmeiras investiu pouco menos de R$ 200 milhões para concluir as chegadas de Jhon Arias e Marlon Freitas. As contratações seguem o novo perfil traçado pela diretoria, que busca jogadores prontos e sem necessidade de adaptação ao futebol brasileiro.

Vale lembrar que o Palmeiras possui até o dia 3 de março, data de encerramento da janela de transferências no Brasil, para registrar novas contratações.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Aposte no título do Palmeiras no Campeonato Paulista!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.