Palmeiras toma posição sobre paralisação do Campeonato Brasileiro

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 12/05/2024 - 19:20 • São Paulo

Representado pelo diretor de futebol, Anderson Barros, o Palmeiras se posicionou neste domingo (12) sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro por causa das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul e dificultam demais o trabalho dos cluibes gaúchos que jogam a Série A do Brasileiro.

Na zona mista da Arena Barueri, Barros falou sobre ser contra a paralisação do Brasileirão, mas disse que o clube fará todos os esforços para ajudar os clubes do sul do país.

- Será que pararmos o futebol será a solução para todos esses problemas. A melhor forma de ajudar o RS é parando o futebol? Somente o trabalho fará com que a gente supere essa situação, como qualquer tragédia. A Sociedade Esportiva Palmeiras entende que não deve se parar o Campeonato Brasileiro, que devemos continuar, que devemos encontrar soluções, como nós estamos fazendo até agora pra suprir, pra afagar e pra abraçar todos os nossos companheiros do Rio Grande do Sul - disse Anderson Barros.

Apesar de se mostrar contra a paralisação do Brasileiro, o Palmeiras segue somando esforços para ajudar as vítimas da tragédia no Sul do país.

A renda do jogo de hoje será toda destinada para o Rio Grande do Sul, o Allianz Parque está sendo ponto de coleta de doações e a presidente Leila Pereira disponibilizou seu avião para levar cinco toneladas de alimentos para as regiões afetadas pelas chuvas no RS.