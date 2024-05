‘Se não jogamos no Allianz, não me cobrem para sermos campeões’, dispara Abel, do Palmeiras

(Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 12/05/2024 - 19:11 • São Paulo (SP)

Após a derrota por 2 a 0 do Palmeiras contra o Athletico-PR, pela sexta rodada do Brasileirão, Abel se mostrou incomodado com o fato do Verdão não poder mandar algumas partidas no Allianz Parque

- Não quero outra casa, o problema não é Barueri. Como é possível não jogarmos no Allianz Parque? E se não jogaremos no Allianz Parque, não me cobrem para ser campeão. Não me cobrem - afirmou Abel Ferreira durante coletiva.

Abel complementou dizendo que sente falta de energia das arquibancadas quando o Palmeiras joga na Arena Barueri.

- A única opção que eu quero, ou gostaria, é jogar no Allianz Parque. O problema não é Barueri, não tenho nada contra. Nossa torcida nos dá 30% das vitórias em casa e aqui falta energia, não adianta. O problema não é Barueri, já jogamos no Morumbi. O problema é como o Palmeiras, que luta por títulos, tem um estádio para jogar futebol e é impedido de jogar. Eu não sou político, não é minha função - ponderou.

Piquerez seguiu o mesmo discurso de Abel Ferreira e afirmou que o Palmeiras é mais forte quando atua no Allianz Parque.

- O Brasileirão é muito difícil. Sabemos que estamos devendo. Criamos situações de gols e falta eficácia como o treinador fala: a cada dois temos que fazer um. Perdemos novamente em Barueri, sabemos que o nosso forte é no Allianz Parque, não aqui. Mas temos que somar pontos, é digerir essa derrota e pensar no próximo jogo para reverter essa situação - disse o lateral uruguaio após o jogo.

O Palmeiras de Abel Ferreira volta a campo na quarta-feira (15), contra o Independiente del Valle, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Abel durante a partida contra o Athletico-PR, na Arena Barueri (Foto: Marco Miatelo/AGIF

