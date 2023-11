Com a volta do camisa 8, Abel Ferreira não deve ter muitas dificuldades para escalar o Verdão, que duela com o Glorioso pela primeira vez no novo gramado sintético do Engenhão. Para encarar o Botafogo, o Palmeiras deve repetir o time que goleou o rival São Paulo e derrotou o Bahia, com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Murilo e Piquerez; Richard Ríos, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Breno Lopes.