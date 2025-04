Ex-Palmeiras comemora título com o Estrela Vermelha e temporada na Sérvia

O Estrela Vermelha conquistou seu 36° título da Liga Servia. E neste ano, a equipe conta com o atacante brasileiro Bruno Duarte, revelado nas categorias de base do Palmeiras. Foi o primeiro título do jogador pelo clube, que soma 13 gols e cinco assistências na temporada.

Após a conquista da principal liga do país, Bruno Duarte comemorou o título e comentou sobre sua temporada com mais participações em gols na carreira, 18 até aqui.

- Muito feliz com essa conquista em minha carreira. Ser campeão com a camisa de um clube tão histórico como o Estrela Vermelha é um motivo de muito orgulho. Sem dúvidas um dia para ficar marcado na minha carreira - disse o ex-Palmeiras, completando:

- Vem sendo uma grande temporada. Graças a Deus estou podendo ajudar a equipe com gols, assistências. Tivemos grandes desafios, como a disputa da Champions League, fomos campeões da Liga e estamos nas semifinais da Copa. Então tudo isso faz nós jogadores crescermos e evoluirmos. É seguir trabalhando para os próximos objetivos - encerrou.

Carreira de Bruno Duarte

Com passagens no Brasil pelas categorias de base do Palmeiras e equipe principal da Portuguesa, Bruno Duarte está atuando fora do país desde 2018. Desde então, o jogador já defendeu o FC Lviv da Ucrânia, o Vitória de Guimarães e o Farense de Portugal, e o Damac da Arábia Saudita, além do seu atual clube, o Estrela Vermelha.