Palmeiras terá 'força máxima' em clássico antes de Data Fifa e maratona longe do Allianz

O Palmeiras terá praticamente todo o elenco à disposição para encarar o Santos, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Além do trio de lesionados formado por Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, que ficaram fora das últimas partidas da equipe, apenas Aníbal Moreno aparece como novidade entre os desfalques.

O volante argentino recebeu o terceiro cartão amarelo durante a segunda etapa da vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no Sul do país. Com isso, Bruno Fuchs, mesmo improvisado, e Emiliano Martínez disputam uma vaga entre os titulares.

No mais, a comissão técnica terá força máxima antes da Data Fifa. Até o momento, apenas Vitor Roque foi convocado, mas outros sete jogadores estão no radar de suas respectivas seleções.

Líder do Brasileirão com um ponto de vantagem sobre o Flamengo, o Palmeiras busca o 13º título nacional e, consequentemente, ampliar sua vantagem como maior campeão do país. No entanto, encerrará sua participação com três partidas longe do Allianz Parque.

A mudança ocorre por conta dos compromissos das equipes brasileiras em competições internacionais. Enquanto o Atlético-MG enfrenta o Lanús pela Sul-Americana, Palmeiras e Flamengo voltam a se encontrar em uma final de Libertadores.

Em 2021, o Palmeiras derrotou o rival carioca por 2 a 1, em Montevidéu, com gol do atacante Deyverson já nos acréscimos, e conquistou o seu terceiro título. Nesta temporada, a decisão será no dia 29 de novembro, em Lima, capital do Peru.

Vitor Roque, jogador do Palmeiras, durante partida contra o time do Cruzeiro (Foto: Luis Moura/WPP/Gazeta Press)

Palmeiras volta a enfrentar o Santos

Menos de dez dias depois do confronto no Allianz Parque, Palmeiras e Santos voltam a se enfrentar, dessa vez na casa alvinegra. Para o jogo, Abel Ferreira pode ter até oito desfalques com possíveis atletas selecionados por suas respectivas seleções.

A Data Fifa de novembro, última da temporada, acontece entre os dias 10 e 18. Já a partida na Vila está agendada para o dia 15.