Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 17:42 • São Paulo (SP)

O Palmeiras adotou postura diferente para esta temporada e investiu alto em reforços de peso. Nesta segunda janela de transferências do ano, foram mais de R$ 102,8 milhões investidos em apenas dois nomes: Maurício e Giay. Além disso — considerado como contratação "de nome" — Felipe Anderson chegou, mas o clube não teve que pagar pelos direitos econômicos.

São oito reforços adquiridos na temporada. A intenção palmeirense é montar um elenco competitivo para o Super Mundial 2025, mas também era a de lutar por todos os títulos em 2024. Contudo, a equipe de Abel Ferreira caiu nos mata-matas e restou apenas o Brasileirão em disputa.

Verdão investiu alto para contratar Maurício (Foto: Rafael Oliva/Lance!)

Quais reforços chegaram ao Palmeiras na segunda janela de 2024?

Maurício: R$ 62,1 milhões

Agustín Giay: R$ 40,7 milhões

Felipe Anderson: sem custos pelos direitos econômicos

Quem saiu?

Endrick: ida definitiva ao Real Madrid

Luis Guilherme: vendido ao West Ham, da Inglaterra

Luan: vendido ao Toluca, do México

Jhon Jhon: vendido ao RB Bragantino

Garcia: emprestado ao Nacional, de Portugal

O sonho

O Palmeiras buscou a contratação do atacante Gabigol, que está em reta final de contrato com o Flamengo. Contudo, o clube esfriou o interesse no jogador, que não respondeu à proposta de pré-contrato encaminhada pela diretoria. Clique aqui para saber mais.

Como a diretoria analisa a janela?

O Palmeiras buscou manter os principais nomes do elenco e conseguiu. Recusou investidas por Richard Ríos e Vanderlan, por exemplo. Dudu teve imbróglio para acertar com o Cruzeiro, mas permaneceu no clube. A intenção de contratar nomes pontuais para atender às demandas do técnico Abel Ferreira foi bem-sucedida com as chegadas de Giay, Maurício e Felipe Anderson.

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras nesta janela, depois de longa passagem pela Europa (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Perspectivas do Verdão

O Palmeiras tinha confrontos difíceis na Copa do Brasil e Libertadores, contra Flamengo e Botafogo, respectivamente. Acabou eliminado em ambos, mas segue vivo na disputa pelo título do Brasileirão.

Terceiro colocado, o Verdão tem três pontos a menos do que o líder Botafogo e ainda enfrentará o adversário no segundo turno, no Allianz Parque.