Palmeiras terá ao menos duas mudanças na escalação para jogo com o Fortaleza

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 06:45 • São Paulo (SP) • Atualizada em 26/10/2024 - 11:26

O Palmeiras terá novidades na escalação para o duelo diante do Fortaleza, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Suspensos devido ao acúmulo de cartões amarelos, os titulares Marcos Rocha e Aníbal Moreno serão desfalques neste sábado (26).

Mayke é o favorito para assumir a vaga na na lateral-direita, enquanto Zé Rafael deve ocupar o espaço deixado pelo argentino. Giay e Fabinho, por sua vez, correm por fora.

Liberados pelo departamento médico, Maurício e Piquerez realizaram atividades com o restante do grupo nesta semana. A tendência é que o meia esteja à disposição da comissão técnica contra o Leão do Pici. Enquanto o lateral ainda precisa aprimorar sua condição física após grave lesão no joelho. Murilo e Bruno Rodrigues sem como desfalques.

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para o confronto com o Fortaleza tem: Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson Estêvão e Flaco López.

Vitor Reis será titular do Palmeiras na partida contra o Fortaleza (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras totaliza 60 pontos, um atrás do Botafogo, e pode assumir a ponta ao término da rodada. Para isso, precisa garantir os três pontos no Allianz Parque, além de torcer por um tropeço dos cariocas contra o RB Bragantino.