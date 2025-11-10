menu hamburguer
Palmeiras

Palmeiras tem time de desfalques para jogo decisivo pelo título do brasileirão

Alviverde segue na liderança pelos critérios de desempate, mas terá 12 desfalques para clássico na Vila Belmiro

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 10/11/2025
16:56
Atualizado há 1 minutos
Andreas Pereira, do Palmeiras, no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraAndreas Pereira, do Palmeiras, no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
O Palmeiras terá uma série de desfalques para enfrentar o Santos, no próximo sábado, por causa da Data Fifa. Líder do Brasileirão, o time de Abel Ferreira viu a vantagem para o segundo colocado desaparecer após a derrota para o Mirassol, mas segue na ponta pelos critérios de desempate.

continua após a publicidade

+ Allan recebe punição do STJD e desfalcará o Palmeiras contra o Santos

Com o anúncio da lista do Uruguai, o Palmeiras chegou a sete jogadores convocados para a Data Fifa. Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres foram chamados por Marcelo Bielsa, enquanto Vitor Roque (Brasil), Flaco López (Argentina) e Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai) também defenderão suas seleções.

Andreas Pereira recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e cumpre suspensão automática no clássico, assim como o jovem Allan, que teve a punição mantida após decisão do STJD nesta segunda-feira (10).

continua após a publicidade

Weverton, com uma fissura na mão, e os lesionados Lucas Evangelista e Paulinho seguem sob cuidados do departamento médico. A tendência é que o goleiro retorne antes da final da Libertadores contra o Flamengo, no dia 29 de novembro, enquanto a dupla deve voltar apenas em 2026.

No primeiro turno do Brasileirão, o Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0, no Allianz Parque, com dois gols de Vitor Roque no segundo tempo.

Leila Pereira altera cronograma para trazer Vitor Roque

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira tem viagem marcada para a Europa, onde tratará de acordos comerciais. Com isso, deve ajustar a data de retorno para trazer Vitor Roque a São Paulo após o compromisso da Seleção Brasileira na França.

continua após a publicidade

O atacante defenderá a Amarelinha cerca de 24 horas antes de o Verdão enfrentar o Vitória, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Roque fará trabalhos de recuperação física durante o voo e deve ficar à disposição de Abel Ferreira no banco de reservas.

Flaco López terá tempo suficiente para se reapresentar, já que a atual campeã mundial entra em campo apenas uma vez, no dia 14. Os demais convocados serão reavaliados pelo departamento médico e seguem como dúvida.

Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras, comemoram gol marcado
Flaco López e Vitor Roque aparecem na lista de desfalques do Palmeiras para clássico contra o Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Lista de desfalques do Palmeiras contra o Santos

Convocados

  1. Brasil: vitor Roque (atacante);
  2. Argentina: Flaco López (atacante);
  3. Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro) e Ramón Sosa (atacante);
  4. Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo), Emiliano Martínez (volante) e Facundo Torres (atacante).

Lesionados

  • Lucas Evangelista (cirurgia)
  • Paulinho (cirurgia)
  • Weverton (fissura na mão)

Suspensos

  • Allan (expulsão contra o Fluminense)
  • Andreas Pereira (terceiro amarelo)

Tudo sobre

