O Palmeiras terá uma série de desfalques para enfrentar o Santos, no próximo sábado, por causa da Data Fifa. Líder do Brasileirão, o time de Abel Ferreira viu a vantagem para o segundo colocado desaparecer após a derrota para o Mirassol, mas segue na ponta pelos critérios de desempate.

Com o anúncio da lista do Uruguai, o Palmeiras chegou a sete jogadores convocados para a Data Fifa. Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres foram chamados por Marcelo Bielsa, enquanto Vitor Roque (Brasil), Flaco López (Argentina) e Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai) também defenderão suas seleções.

Andreas Pereira recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e cumpre suspensão automática no clássico, assim como o jovem Allan, que teve a punição mantida após decisão do STJD nesta segunda-feira (10).

Weverton, com uma fissura na mão, e os lesionados Lucas Evangelista e Paulinho seguem sob cuidados do departamento médico. A tendência é que o goleiro retorne antes da final da Libertadores contra o Flamengo, no dia 29 de novembro, enquanto a dupla deve voltar apenas em 2026.

No primeiro turno do Brasileirão, o Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0, no Allianz Parque, com dois gols de Vitor Roque no segundo tempo.

Leila Pereira altera cronograma para trazer Vitor Roque

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira tem viagem marcada para a Europa, onde tratará de acordos comerciais. Com isso, deve ajustar a data de retorno para trazer Vitor Roque a São Paulo após o compromisso da Seleção Brasileira na França.

O atacante defenderá a Amarelinha cerca de 24 horas antes de o Verdão enfrentar o Vitória, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Roque fará trabalhos de recuperação física durante o voo e deve ficar à disposição de Abel Ferreira no banco de reservas.

Flaco López terá tempo suficiente para se reapresentar, já que a atual campeã mundial entra em campo apenas uma vez, no dia 14. Os demais convocados serão reavaliados pelo departamento médico e seguem como dúvida.

Flaco López e Vitor Roque aparecem na lista de desfalques do Palmeiras para clássico contra o Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Lista de desfalques do Palmeiras contra o Santos

Convocados

Brasil: vitor Roque (atacante); Argentina: Flaco López (atacante); Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro) e Ramón Sosa (atacante); Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo), Emiliano Martínez (volante) e Facundo Torres (atacante).

Lesionados

Lucas Evangelista (cirurgia)

Paulinho (cirurgia)

Weverton (fissura na mão)

Suspensos