Autor de duas assistências, Mauricio revela ‘segredo’ para virada do Palmeiras no clássico

"O Palmeiras é o time da virada..." é dos cantos favoritos do técnico Abel Ferreira, que já revelou em algumas entrevistas coletivas ao comentar a música cantada pelos torcedores do time. A virada do Verdão sobre o São Paulo, no Morumbis, neste domingo (5), pelo Campeonato Brasileiro, mostrou mais uma vez o poder mental do elenco na hora de buscar um resultado que para muitos parecia perdido.

Após a vitória por 3 a 2 no Choque-Rei, o meio-campista Mauricio, que entrou no segundo tempo, participou diretamente de dois gols alviverdes, com assistências para Vitor Roque e Flaco López, respectivamente, falou sobre o diferencial da equipe para buscar e reverter o marcados em pouco tempo.

- Acho que é mérito de toda equipe. É uma identidade que não só essa equipe já demonstrou, mas o clube em si já demonstrou muitas vezes, de nunca desistir, sempre acreditar, independente da dificuldade que a gente passou no primeiro tempo, a gente sabia que tinha o segundo tempo inteiro pela frente - falou o camisa 18.

Com o resultado positivo do Palmeiras aliado a uma derrota do até então líder Flamengo, o time de Abel Ferreira assumiu a ponta da tabela e terá a chance de abrir vantagem na ponta no sábado (11), quando o time recebe o Juventude, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pela 12ª rodada do Nacional. A partida será durante a pausa para a Data Fifa, já que o Verdão tem jogos atrasados em razão da disputa do Mundial de Clubes.

- Fico muito feliz de voltar a jogar, eu não tive uma sequência nos últimos sete, oito jogos. Mas esperei, trabalhei, sabia que meu momento ia chegar e que eu tinha que estar preparado - finalizou Mauricio, que busca mais espaço entre os titulares.

O Palmeiras tem, agora, 55 pontos, mesma pontuação do Rubro-Negro, segundo colocado, mas à frente pelos critérios de desempate da competição.