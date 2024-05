Palmeiras tem primeiro semestre com menos gols em relação ao ano passado

Flaco López é o artilheiro do Palmeiras no ano, com 11 gols (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 25/05/2024 - 07:30 • São Paulo

Melhor ataque do último Brasileirão, o Palmeiras empatou sem gols com o Botafogo-SP na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, e chegou ao sétimo jogo sem balançar as redes nesta atual temporada.

A baixa efetividade ofensiva vem tirando a paz de Abel Ferreira, que está prestes a perder Endrick para o Real Madrid, mas contará com o retorno de Dudu para tentar voltar a ver o Verdão com um ataque que agrida mais os seus adversários.

Em comparação com o ano passado, nos 30 primeiros jogos do ano, o Palmeiras balançou menos as redes em 2024.

Na temporada passada, o Verdão balançou marcou 60 vezes neste mesmo período, contra 47 gols dessa atual temporada.

Em 2023, junto do título brasileiro, o Palmeiras encerrou a temporada com 124 gols, com a quarta melhor média de bolas na rede em um mesmo ano desta última década.

O retrato da fase complicada do ataque alviverde é o argentino Flaco López. Artilheiro do Verdão em 2024, com 11 gols, Flaco perdeu espaço e a titularidade de Abel Ferreira, e já vive um jejum de oito jogos sem marcar, a sua maior seca nesta temporada.

Confira a lista dos artilheiros do Palmeiras em 2024:

Flaco López (11)

Raphael Veiga (9)

Rony (5)

Endrick (4)

Aníbal Moreno e Estêvão (3)

Gustavo Gómez, Richard Ríos e Lázaro (2)

Murilo, Piquerez, Gabriel Menino, Breno Lopes e Luis Guilherme (1)