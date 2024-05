Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim e Rafael Oliva • Publicada em 24/05/2024 - 14:07 • São Paulo (SP) • Atualizada em 24/05/2024 - 17:14

O atacante Bruno Rodrigues estava pronto para retornar ao Palmeiras após quatro meses longe dos gramados, mas acabou sofrendo uma nova lesão séria. A contusão ocorreu em jogo-treino realizado nesta sexta-feira (24), na Academia de Futebol.

Bruno rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo após choque com um jogador do São Caetano, adversário da atividade, e agora deve passar por nova cirurgia.

Bruno Rodrigues ainda não conseguiu ter sequência no Palmeiras por problemas físicos (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O prazo de retorno de Bruno Rodrigues ainda não foi divulgado pelo Palmeiras, mas existe a possibilidade dele ficar um grande tempo afastado dos gramados e até perder o restante da temporada.

Bruno Rodrigues foi contratado pelo Palmeiras no início deste ano e assinou vínculo até 2028. Destaque do Cruzeiro nas últimas temporadas, ele pouco conseguiu atuar pelo Verdão, soma apenas dois jogos e nenhum gol marcado.

O motivo do atacante pouco ter espaço no Alviverde foi uma lesão sofrida ainda no início do Paulistão, em que machucou o joelho. O atleta passou por uma artroscopia e ficou em torno de quatro meses afastado.