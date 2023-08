- Muita gente até me chama de “fominha” por sempre querer estar dentro de campo, mas agora não há tempo para lamentar. Agora, é me dedicar todos os dias e fazer tudo o que a equipe médica me passar para voltar mais forte e melhor. E para poder continuar fazendo o que eu mais amo, que é jogar futebol e defender a Sociedade Esportiva Palmeiras. Agradeço por todas as mensagens de carinho que vocês estão me mandando. Podem ter certeza de que esse amor e apoio de cada um de vocês são fundamentais para eu me motivar, ainda mais, e me recuperar o mais rápido e melhor possível. Muito obrigado a todos e Deus no comando.