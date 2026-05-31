Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para enfrentar a Chapecoense, na tarde desta quarta-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Alviverde pode voltar a abrir sete pontos de vantagem para o Flamengo, que venceu na rodada.

continua após a publicidade

+ Palmeiras reencontra Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores e evita rivais; veja caminho

Com a suspensão de Carlos Miguel, Marcelo Lomba assume a vaga na equipe titular. A dupla de zaga será formada por Murilo e Bruno Fuchs. Pela lateral direita, Khellven substitui Giay, convocado pela seleção argentina para o período de preparação antes da Copa do Mundo. Arthur completa o sistema defensivo pelo lado esquerdo.

O meio-campo será formado por Luis Pacheco, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Felipe Anderson. No ataque, Allan e Luighi completam a escalação para enfrentar a Chapecoense.

continua após a publicidade

Eduardo Conceição é a grande novidade entre os relacionados do Palmeiras. O atacante de 16 anos, um dos principais destaques das categorias de base do clube, fica como opção no banco de reservas pela primeira vez sob o comando de Abel Ferreira.

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para enfrentar a Chapecoense (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Escalação do Palmeiras

Marcelo Lomba; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs e Arthur; Luis Pacheco, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Allan e Luighi.

Banco de reservas: Aranha, Kauan, Jefté, Paulinho, Riquelme, Eduardo Conceição, Benedetti, Koné, Erick Belé, Victor Gabriel, Larson e Coutinho.

continua após a publicidade

Desfalques

Suspensos: Carlos Miguel, Giay e Andreas Pereira Convocados: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa (Paraguai); Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai); Flaco López (Argentina); e Jhon Arias (Colômbia) Lesionados: Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo)

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

⚽ Aposte em +2.5 gols em Palmeiras x Chapecoense @1.57

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.