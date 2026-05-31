Jovens e apostas têm oportunidade única pelo Palmeiras em despedida antes da Copa

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O Palmeiras terá uma equipe bastante modificada para enfrentar a Chapecoense, neste domingo, pelo Brasileirão, após perder oito jogadores para suas respectivas seleções. A partida marca o último compromisso do clube antes da pausa para a Copa do Mundo.

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+ Palmeiras x Chapecoense: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

A escalação titular deve contar com uma mistura de atletas formados nas categorias de base, como o meia Allan, o lateral-esquerdo Arthur e o atacante Luighi, além de reforços contratados nas últimas janelas de transferências. Entre eles estão Khellven, Bruno Fuchs e Lucas Evangelista.

A ausência de, ao menos, sete titulares abre espaço para jogadores com menor minutagem na temporada em uma partida importante para o Palmeiras tentar retomar a vantagem de sete pontos sobre o Flamengo na liderança da competição. A diferença caiu após a vitória do rival sobre o Coritiba, no último sábado.

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Recuperados de problemas físicos nos últimos dias, Bruno Fuchs e Benedetti treinaram sem restrições e voltam a ficar à disposição. O primeiro será titular ao lado de Murilo, que deve usar a faixa de capitão na ausência de Gustavo Gómez. Já o jovem defensor começa a partida como opção no banco de reservas.

Jovens da base podem ser novidades

Promovido ao elenco profissional no início de 2026, Luis Pacheco surge como uma das opções para o meio-campo e corre por fora na disputa por uma vaga entre os titulares neste domingo. O jovem ganha força diante das ausências de Emiliano Martínez, convocado para a seleção uruguaia, e Andreas Pereira, suspenso.

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O jovem Eduardo Conceição, por sua vez, participou das atividades com o elenco principal nos últimos dias e serárelacionado pela primeira vez por Abel Ferreira. O atacante é considerado uma das principais promessas das categorias de base, e a diretoria recusou recentemente propostas de clubes do futebol europeu pelo jogador.

Eduardo foi punido recentemente pela Conmebol após imitar um macaco na comemoração do terceiro gol da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Argentina. O gesto ocorreu depois de o atacante relatar ter sido alvo de ofensas racistas por parte de Benítez durante a partida.

A punição aplicada pela Conmebol foi de quatro meses de suspensão. A entidade, inclusive, solicitou à Fifa a extensão da pena para todas as competições disputadas pelo atleta. O pedido, porém, ainda não foi acatado, o que mantém o jogador liberado para atuar.

Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras (Foto: Guilherme Veiga)

Desfalques do Palmeiras

Suspensos: Carlos Miguel, Giay e Andreas Pereira. Convocados: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa (Paraguai); Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai); Flaco López (Argentina); e Jhon Arias (Colômbia).

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