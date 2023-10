O Palmeiras já está se movimentando no mercado em busca de reforços para a próxima temporada. Um deles é o volante Caio Alexandre, do Fortaleza, um dos destaques da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. Apesar do interesse alviverde, Marcelo Paz, presidente do Leão, garantiu a permanência do atleta e deu detalhes sobre a negociação com o Vancouver Whitecaps, do Canadá, clube ao qual o jogador pertence.