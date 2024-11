Palmeiras tem aproveitamento de ‘rebaixado’ contra concorrentes diretos no Brasileirão

A derrota por 3 a 1 para o Botafogo na última terça-feira (26) ampliou o jejum do Palmeiras contra adversários diretos na briga pelo tricampeonato brasileiro. Nos oito confrontos contra os primeiros colocados na tabela de classificação, a equipe comandada por Abel Ferreira não venceu nenhum, acumulando quatro empates e quatro derrotas.

continua após a publicidade

+ Entenda condição física de Estêvão após derrota do Palmeiras para o Botafogo

Com isso, o clube paulista acumula apenas 16% de aproveitamento diante de equipes do G5 na competição, desempenho inferior ao de Atlético-GO e Cuiabá, times já rebaixados à segunda divisão do futebol brasileiro.

Contra o rival carioca, o cenário é ainda mais desfavorável. Além da derrota por 3 a 1 no Allianz Parque, que custou a liderança, o Verdão também perdeu por 1 a 0 no primeiro turno, em confronto realizado no estádio Nilton Santos.

continua após a publicidade

- Estamos na luta ainda. Botafogo tem tudo para ser campeão. Já desperdiçaram no ano passado e não acredito que vai desperdiçar de novo - afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, após a derrota para o Botafogo.

O Palmeiras volta a campo no dia 4 de dezembro, quando enfrenta o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, a equipe encerra sua participação na competição diante do Fluminense, no Allianz Parque.

continua após a publicidade

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida válida pelo Brasileirão (Foto: Divulgação / Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras contra equipes do G5

Palmeiras 0 x 1 Internacional (casa) - 2ª rodada

Palmeiras 0 x 0 Flamengo (casa) - 3ª rodada

Fortaleza 3 x 0 Palmeiras (fora) - 12ª rodada

Botafogo 1 x 0 Palmeiras (fora) - 17ª rodada

Internacional 1 x 1 Palmeiras (fora) - 21ª rodada

Flamengo 1 x 1 Palmeiras (fora) - 22ª rodada

Palmeiras 2 x 2 Fortaleza (casa) - 31ª rodada

Palmeiras 1 x 3 Botafogo (casa) - 36ª rodada