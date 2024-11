Ex-Palmeiras sofre ataque racista e denuncia perfil nas redes; veja

Ex-jogadora do Palmeiras, a meia Ary Borges sofreu um ataque racista nas redes sociais na última terça-feira (26). Ao publicar uma foto na arquibancada do Allianz Parque durante o jogo contra o Botafogo, a atleta recebeu ofensas raciais e denunciou o perfil. Confira no vídeo acima:

