Palmeiras retorna ao Allianz, e elenco elogia reforma no gramado: 'Espetacular'

O Palmeiras retornou ao Allianz Parque após a conquista do 27º título do Campeonato Paulista. O elenco se reapresentou na manhã desta terça-feira (10), após a conclusão das reformas no gramado, e iniciou a preparação para a partida contra o Vasco, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

+ ANÁLISE: Reformulação do Palmeiras tem DNA de Abel e alça pilares a ídolos históricos

O novo piso do Allianz Parque foi aprovado pelo elenco alviverde, segundo apurou a reportagem do Lance!. Flaco López, artilheiro da equipe na temporada, oficializou os elogios em entrevista ao canal oficial do clube.

- Foi muito boa a nossa volta ao Allianz Parque. Já estávamos esperando há alguns meses voltar a jogar aqui. É muito especial sempre para nós jogar na nossa casa. E o gramado está espetacular, está muito bom. A cor também foi acertada, parece muito com o gramado natural. Será positivo para nossos jogos - afirmou Flaco López, eleito o melhor jogador do Paulistão 2026.

continua após a publicidade

- Como o professor falou, é normal às vezes relaxar um pouco com as conquistas, mas a gente já ligou a ficha competitiva. Temos o próximo jogo já agora e vamos fazer o nosso melhor. Futebol é assim, se esquece rápido. Amanhã tem mais e temos que demonstrar de novo que o Palmeiras é o melhor time do Brasil - completou.

Os titulares na vitória sobre o Novorizontino passaram por avaliação com membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Os mais desgastados permaneceram na Academia de Futebol para trabalhos regenerativos, enquanto o restante do grupo participou de atividade comandada pela comissão de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Esta foi a primeira e última atividade do Palmeiras no novo gramado do Allianz Parque antes da estreia oficial, contra o Mirassol, no domingo. Antes disso, o grupo viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, com a missão de permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro.

Elenco do Palmeiras no gramado do Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte nos jogos do Palmeiras!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.