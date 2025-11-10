Abel Ferreira afirmou, após a vitória no clássico contra o Santos, que o Palmeiras ainda perderia pontos no Brasileirão. Menos de uma semana depois, a equipe viajou até Mirassol para enfrentar a sensação da atual edição e saiu do Maião derrotada.

continua após a publicidade

+ Leila aceita punição ao Palmeiras, mas detona critérios do STJD com o Flamengo

Apesar de seguir na liderança, o Palmeiras viu o Flamengo igualar os 65 pontos, mas permanece à frente pelo número de vitórias, principal critério de desempate da competição. Além da derrota, a comissão técnica perdeu Andreas Pereira, suspenso, para o próximo jogo, aumentando a lista de desfalques para 12 nomes.

- Não consigo olhar para este jogo (contra o Santos, no Allianz Parque) e ver mais importância do que os três pontos contra o Juventude. Não penso assim. Acredito que este campeonato é muito competitivo e que vamos perder pontos até o fim - disse o treinador, após vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no Allianz Parque.

continua após a publicidade

Assim, Abel Ferreira terá que modificar a escalação da equipe que enfrenta o Peixe, na Vila Belmiro, além de perder uma das principais armas temporada: a força do banco de reservas. O ataque será totalmente reserva, uma vez que Vitor Roque e Flaco López foram convocados, enquanto o restante dos setores também sofrerá modificações.

Sem suas principais peças, o Palmeiras terá diante do Santos o confronto mais desafiador antes da final da Libertadores, no fim de novembro. Ao mesmo tempo, a equipe aposta no ótimo retrospecto como visitante, o melhor entre os clubes da Série A, para sair com os três pontos.

continua após a publicidade

A comissão técnica terá a semana livre para trabalhar com os jogadores que permanecerem na Academia de Futebol, mas não terá tempo hábil para recuperar nenhum dos três lesionados: o goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho.

Abel Ferreira, Tecnico do Palmeiras (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Flamengo encara o lanterna do Brasileirão

Principal adversário do Palmeiras na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo viaja até Recife para enfrentar o lanterna Sport, no sábado. O rival só assume a liderança se ultrapassar a equipe de Abel Ferreira na pontuação.

Assim como o Alviverde, o Flamengo também estará desfalcado por conta das convocações, mas enfrenta um adversário que soma apenas 17 pontos e venceu duas vezes em 32 partidas.