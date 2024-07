Copiar Link

Publicada em 02/07/2024

O Palmeiras precisou recorrer de forma intensa às categorias de base para vencer o Corinthians na segunda-feira (1), no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Brasileirão. Pelo menos oito Crias da Academia atuaram, enquanto o time sofria com desfalques e saídas.

A dupla de zaga titular do Verdão foi formada por Vitor Reis (18) e Naves (22), pois Murilo não se recuperou de entorse no tornozelo, e Gustavo Gómez está na seleção paraguaia para a disputa da Copa América.

Vitor Reis fez sua estreia como titular e anotou gol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

No meio-campo e ataque, três formados na base atuaram. Fabinho substituiu Richard Ríos (convocado pela Colômbia) e Aníbal Moreno (suspenso) e fez dupla de volante com Zé Rafael. Com desfalques no ataque, Gabriel Menino atuou avançado, enquanto Estêvão manteve a titularidade na ponta direita.

Garcia, Vanderlan e Jhon Jhon entraram na segunda etapa. Na reserva, Mateus (goleiro), Luighi (atacante) e Patrick (meio-campista) eram as outras Crias, que acabaram não atuando.

— O Palmeiras tem base há muitos anos, mas é preciso coragem para apostar. O trabalho é muito bom, mas depois é preciso subi-los e ter a coragem de apostar. (...) Vitor, Naves, Fabinho, Jhon Jhon e outros tantos, é um trabalho feito por todos: pela base, comissão principal, psicológos, nutricionistas, por (Anderson) Barros, Leila (Pereira)... É feito por todos, portanto a base nos últimos anos tem sido muito potencializada, mas ela existe há muitos anos. Fui muito criticado por não apostar na base. Vários quiseram passar essa mensagem — disse Abel Ferreira, depois do clássico.

Abel elogiou aproveitamento da base do Palmeiras após confronto com o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Erro de planejamento ou mérito do Palmeiras?

Além de contusões — como as de Bruno Rodrigues, Lázaro e Rômulo — e suspensos (Rony e Aníbal Moreno), o Palmeiras efetuou a venda de dois jogadores, que poderiam suprir carências do elenco desfalcado. É o caso de Luan, negociado junto ao Toluca (MEX), e Luis Guilherme, vendido ao West Ham (ING). Ambos seriam substitutos imediatos para algumas posições do Alviverde.

Ao liberar atletas e com os desfalques provocados pela Copa América, o Verdão ficou "sem saída" se não utilizar os garotos. Isso porque os contratados Giay, Felipe Anderson e Maurício podem estrear somente depois do dia 10 de julho, quando a janela de transferências brasileira reabre.