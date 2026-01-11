O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã deste domingo (11) para iniciar a preparação para o clássico contra o Santos, na próxima quarta-feira (14), na Arena Barueri, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Vitor Roque, um dos artilheiros da equipe em 2025, sofreu um trauma no jogo-treino diante do Desportivo Brasil. O camisa 9 foi diagnosticado com uma entorse leve no tornozelo, teve a carga de treinos controlada e trabalhou na área interna da Academia visando a sequência da temporada.

Substituído no intervalo da vitória sobre a Portuguesa por 1 a 0, Jefté foi submetido a exames que constataram um edema na coxa direita.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no último sábado (10) seguiram o cronograma de trabalhos regenerativos nas salas de musculação, recovery e neurociência. O restante do elenco realizou treino técnico, com exercícios posicionais de construção de jogadas, opções de passe e uma atividade em campo reduzido com simulação de jogo.

O Palmeiras realizará suas partidas como mandante na primeira fase do Paulistão na Arena Barueri, uma vez que o gramado do Allianz Parque segue em reforma para melhorias no material sintético. A expectativa, segundo apuração da reportagem, é de que o clube volte a atuar em sua casa no dia 25 de fevereiro, diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, caso o prazo das obras seja cumprido.