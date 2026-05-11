Jhon Arias vira assunto após tropeço do Palmeiras: 'Não adianta'

O Palmeiras de Jhon Arias empatou com o Remo por 1 a 1, na noite deste domingo (10), em jogo válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do duelo, o nome do meia colombiano ficou em alta nas redes sociais.

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Contratado sob muita expectativa, Jhon Arias ainda não engrenou no Palmeiras. O meia tem tido atuações discretas em meio à oscilação do time na temporada. Apesar da liderança do Brasileirão, a torcida tem criticado a equipe comandada por Abel Ferreira.

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Jhon Arias não escapou das críticas da torcida do Palmeiras nas redes sociais, mas há quem defenda que o mau desempenho do colombiano tenha a ver com as escolhas do técnico português.

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Leila e Arias (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja os comentários sobre o meia

Como foi o jogo do Palmeiras de Jhon Arias

O Remo precisou de apenas um minuto de jogo para abrir o marcador no Mangueirão, com Alef Manga, que foi às redes após bom passe de Yago Pikachu para bater cruzado. O jogo continuou movimentado, com chances dos dois lados, mas o Palmeiras cresceu e assustou o goleiro adversário duas vezes em poucos minutos: com Sosa e Flaco. Aos 23, no entanto, veio o gol de empate, justamente com o paraguaio, que aproveitou assistência de Allan. Jhon Arias teve atuação discreta no Palmeiras.

No segundo tempo, o jogo continuou bem movimentado, com o Palmeiras buscando a virada, enquanto o Remo tentava não sofrer mais uma derrota em casa. Enquanto isso, na metade, Zé Ricardo deixou o time mandante com um a menos graças a uma entrada dura em Andreas Pereira. Nos acréscimos, o Palmeiras ainda conseguiu a virada com Bruno Fuchs, mas, após checagem no VAR, o árbitro pegou um toque no braço de Flaco López na jogada e o gol foi anulado.

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