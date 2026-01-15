O meio-campista Andreas Pereira passou por exames médicos que detectaram uma lesão ombro esquerdo. O camisa 8 do Palmeiras já iniciou tratamento conservador, sem necessidade de intervenção cirúrgica, com o Núcleo de Saúde e Performance, mas o clube não divulga prazos de retorno de lesionados. A expectativa, no entanto, é que o atleta retorne em um mês.

Com dores no ombro, o jogador foi substituído com 15 minutos de jogo entre Palmeiras e Santos, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira (14), na Arena Barueri.

As dores do jogador tiveram origem em uma queda de mau jeito dentro de campo. Na ocasião, Andreas Pereira arrancava pela ponta até que foi ao chão em meio a uma aproximação de Igor Vinícius. A arbitragem em campo considerou o lance como normal.

O camisa oito não conseguiu controlar o próprio corpo no lance e acabou caindo com o peso em cima do próprio ombro. Imediatamente ele acusou o golpe e saiu de campo com expressão de dor em direção ao banco de reservas.

Com a lesão, a tendência é que o jogador perca toda a primeira fase do Campeonato Paulista, retornando em meados de fevereiro.

