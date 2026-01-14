Leila diz que Palmeiras vai contratar reforços, mas nega loucuras: 'Vergonha comprar e não pagar'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que o clube está de olho no mercado de transferências para contratar jogadores pontuais nesta janela, que vai até o início de março. No entanto, a mandatária alviverde ponderou em relação a valores de negócios. Para ela, é uma "vergonha" contratar um jogador sem poder arcar com os custos, afirmando que o clube não fará loucuras financeiras.

- Nós sempre prezamos por honrar os nossos compromissos. O Palmeiras jamais vai contratar um jogador que ele não possa pagar. Eu acho isso uma vergonha, é antidesportivo. Comprar, pagar e disputar em igualdades condições com clubes que pagam direitinho. Então, o Palmeiras tem condição de fazer excelentes propostas para excelentes jogadores - iniciou Leila Pereira, que preferiu não falar em cifras.

- Não vou falar em valores, na minha cabeça tem alguns jogadores que eu gostaria que viessem ao Palmeiras, então, dentro das nossas possibilidades, nós vamos negociar com esses jogadores - completou a mandatária, em entrevista à TNT.

Dois nomes que estão em alta nos bastidores são o de Thiago Almada, do Atlético de Madrid-ESP, Jhon Arias, do Wolverhampton-ING. Sobre a dupla, Leila afirmou que gostaria de contar com os dois, mas que prefere não criar expectativas para não frustrar os torcedores palmeirenses.

- Queria muito que esses dois jogadores viessem jogar no Palmeiras, mas eu detesto criar expectativas no nosso torcedor. Com certeza o Palmeiras está no mercado para fortalecer ainda mais o nosso elenco. No ano passado eu acho que faltou alguma coisa, chegamos muito próximos a vários títulos. Neste ano, não quero ser vice, queremos ser campeões. Estamos no mercado, mas não falarei em nomes, quando as coisas estiverem mais concretas eu converso novamente com você - disse a presidente alviverde, em entrevista à CazéTV.

