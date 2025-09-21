Palmeiras se reapresenta após poupar titulares; veja escalação para Libertadores
Apenas Weverton, da equipe ideal, iniciou na goleada sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão
O Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo (21), após golear o Fortaleza por 4 a 1, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira ultrapassou o Cruzeiro e assumiu a vice-liderança da competição.
+ ANÁLISE: Andreas mostra em 30 minutos por que será fundamental ao Palmeiras
Os atletas que disputaram mais de 45 minutos no sábado realizaram trabalho regenerativo na parte interna da Academia de Futebol. O restante do grupo participou de uma atividade tática de enfrentamento, além de um trabalho em campo reduzido.
Única dúvida para o confronto de volta das quartas de final, Khellven sofreu um trauma no pé e segue em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube. Caso não esteja à disposição, Giay deve seguir como titular pelo lado direito da defesa.
Paulinho, que passou por cirurgia na perna direita ao término do Mundial, era ausência confirmada para a eliminatória. O Palmeiras disputa pela décima terceira vez as quartas de final da Copa Libertadores, tendo somado sete participações nessa fase nas últimas oito edições.
Provável escalação do Palmeiras para enfrentar o River
Com isso, um possível Palmeiras para encarar o River Plate tem: Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Verdão tem a vantagem de jogar pelo empate em casa.
