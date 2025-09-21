menu hamburguer
Palmeiras pressiona o Flamengo e depende só de si para conquistar o Brasileirão

Verdão reduz para um ponto a diferença para os cariocas, com confronto direto ainda a ser disputado no segundo turno

Ramon Sosa, do Palmeiras, comemora seu gol contra o Fortaleza pelo Brasileirão
imagem cameraJogadores do Palmeiras comemoram gol sobre o Fortaleza (Foto: Jota Erre/AGIF)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024Vitor Coelho Palhares
Setorista
Dia 21/09/2025
18:19
Com a goleada no Allianz Parque no último sábado (20), o Palmeiras passou a depender apenas de si para conquistar o título do Brasileirão. Com 49 pontos, a equipe aparece apenas um atrás do líder Flamengo, adversário direto em confronto marcado para o início de novembro, no Rio de Janeiro.

+ ANÁLISE: Andreas mostra em 30 minutos por que será fundamental ao Palmeiras

Mesmo atuando com os reservas diante do Fortaleza, a equipe liderada por Abel Ferreira abriu vantagem. A entrada dos titulares na segunda etapa transformou a vitória em goleada. O grande destaque foi Andreas Pereira que marcou dois gols no confronto, seus primeiros com a camisa alviverde.

A noite também foi de estreia para Ramón Sosa que anotou o segundo gol do Verdão com um belo chute, marcando seu primeiro tento pelo clube.

– Vitória das que mais gosto, troco todos, eles mostram dinâmica e vontade de ajudar seja em que situação for. Estamos lutando para ganhar, foi bom para eles e para nós – afirmou Abel Ferreira em coletiva após vitória sobre o Fortaleza.

A partida entre Palmeiras e Flamengo, caso não haja nenhuma alteração no atual calendário, está agendada para o dia 11 de novembro, no Maracanã. No primeiro turno, os cariocas derrotaram o Verdão em casa por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas.

Andreas Pereira Palmeiras
Andreas Pereira marcou duas vezes na vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras divede as atenções na reta final de temporada

Ao mesmo tempo em que disputa o título do Campeonato Brasileiro com Flamengo e Cruzeiro, o Palmeiras segue vivo na Copa Libertadores. Na próxima quarta-feira (24), a equipe de Abel Ferreira recebe o River Plate, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final.

Na partida de ida, disputada na Argentina, o Verdão venceu por 2 a 1 e joga pelo empate em casa para manter vivo o sonho do tetracampeonato.

