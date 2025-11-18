Palmeiras se pronuncia sobre possível demolição do CT da base: 'Medida desproporcional e extrema'

O Palmeiras se pronunciou, por meio de nota nesta terça-feira (18), sobre a determinação da Justiça em relação à demolição do centro de treinamento das categorias de base do clube, localizado em Guarulhos, na região metropolina de São Paulo. O clube, que prepara recurso, diz que "tal medida, tomada em primeira instância, revela-se desproporcional e extrema, além de desprezar o papel social e esportivo desempenhado pelo clube".

Inaugurada em 2002, a Academia de Futebol 2 foi responsável por formar nomes como Estêvão e Endrick, e contou com concessão de parte de área do Parque Ecológico do Tiête por 50 anos. O Ministério Público afirma que o Palmeiras não cumpriu algumas exigências, entre elas a vigilância 24 horas do local e a instalação de câmeras na área do parque, classificada como de proteção ambiental por órgãos públicos.

Devido às falhas no sistema de segurança, o MP alega que o espaço sofreu danos, incluindo intervenções e reformas realizadas pelo clube que teriam impactado o ecossistema da região.

O Alviverde, por sua vez, afirma que "a sentença parte de premissa equivocada e que os autos demonstram que o clube cumpriu todas as obrigações estabelecidas pelo TPU (Termo de Permissão de Uso) firmado em 1998, transformando uma região abandonada em um centro de excelência na formação de jovens atletas".

Confira a nota do Palmeiras na íntegra:

A Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público manifestar estranhamento e indignação diante da decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos (SP), em ação ajuizada em 2012 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que determina, entre outras providências, a demolição da Academia de Futebol 2, localizada no Parque Ecológico do Tietê. Tal medida, tomada em primeira instância, revela-se desproporcional e extrema, além de desprezar o papel social e esportivo desempenhado pelo clube.

A sentença parte de premissa equivocada, pois desconsidera que a efetiva área ocupada pelo Palmeiras é de 63.632,68 m², em vez dos 150.000 m² mencionados, o que leva à indevida atribuição de responsabilidade ao clube por intervenções ocorridas fora do perímetro concedido. Ignora, também, que o terreno foi entregue ao Palmeiras em acentuado estado de degradação e que os trabalhos realizados ao longo dos anos contribuíram para a sua recuperação.

Os autos demonstram, aliás, que o clube cumpriu todas as obrigações estabelecidas pelo TPU (Termo de Permissão de Uso) firmado em 1998, transformando uma região abandonada em um centro de excelência na formação de jovens atletas. Desse modo, discordamos da tese de que a nossa presença tenha causado impactos negativos no local; pelo contrário, a nossa atuação levou cuidado, segurança e valorização ambiental onde antes havia omissão.

Cumpre esclarecer que a cessão da área observou integralmente os procedimentos administrativos exigidos à época, contando com a anuência dos órgãos públicos competentes, inclusive do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Temos plena convicção de que, nas instâncias superiores, será possível demonstrar a realidade dos fatos, bem como a relevância social da Academia de Futebol 2. Mais do que um centro de treinamento, trata-se de um polo formativo que proporciona a quase 400 jovens o exercício diário da cidadania, por meio de atividades educativas que extrapolam o futebol e os preparam para os desafios do futuro, dentro e fora de campo.