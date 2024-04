Endrick vai para o Real Madrid em julho (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras perderá Endrick para o Real Madrid em breve, e o Verdão pode substituir o atleta com a chegada de Felipe Anderson.

Ao responder questionamento sobre a contratação do meia-atacante, que acertou com o clube na última segunda-feira (15), Abel Ferreira fez questão de ressaltar que não contará mais com Endrick e precisa de peças de alto nível. Para falar especificamente sobre Felipe Anderson, o treinador despistou.

– Sobre esse assunto, vou falar hoje e não volto a falar mais. Vocês sabem que no meio do ano uma das nossas referências (Endrick) vai sair. Temos que ter reposições à altura. Sobre o jogador (Felipe Anderson), quando ele estiver conosco, vou falar dele - afirmou, após a derrota para o Internacional, na quarta-feira (17).

No início do ano, Abel afirmou que gostaria de um nome com características semelhantes a Endrick para substituí-lo no Palmeiras. O Verdão possui Flaco López e Rony como opções no ataque.

Além de Abel, a presidente Leila Pereira abordou a questão. Ao final do título paulista conquistado pelo Verdão, a mandatária afirmou que o Palmeiras não pensa em uma reposição para Endrick e conta com os retornos dos lesionados Bruno Rodrigues e Dudu. A fala reforça que, se não haverá uma reposição específica para o camisa 9, Felipe Anderson pode ocupar esta lacuna, apesar das características distintas.

– Não pensamos em reposição. O Dudu está voltando, o Bruno Rodrigues também, meninos promissores da base. Estamos sempre atentos ao mercado, mas não queremos criar expectativa no torcedor, porque às vezes uma peça que queríamos não pode vir ou não acerta, não quer vir ao Brasil - disse Leila.

Endrick completa 18 anos em 21 de julho e, a partir da data, está liberado a deixar o Palmeiras e se apresentar ao Real Madrid. Felipe Anderson terminará a temporada na Lazio, e seu vínculo com o Verdão terá início no dia 1 de julho.

Apesar das diferenças de características, Endrick pode ser substituído por Felipe Anderson no Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras