O Palmeiras deu sequência na preparação para o clássico contra o Corinthians, marcado para domingo (16), às 18h30, no Allianz Parque, válido pela primeira final do Campeonato Paulista. No treinamento desta quinta-feira (13), na Academia de Futebol, os jogadores aprimoraram cruzamentos e finalizações.

Para o duelo do final de semana, o técnico Abel Ferreira deve promover uma mudança em relação ao time que enfrentou e venceu o São Paulo, pela semifinal do Estadual. O lateral-esquerto Piquerez, que se recuperou de uma lesão na coxa e voltou a ser relacionado, pode aparecer entre os titulares.

Caso a mudança se confirme, a provável escalação tem: Weverton; Rocha, Micael, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

O zagueiro Gustavo Gómez, que também estava à disposição na última partida, sofreu uma entorse no joelho direito no treinamento desta quarta-feira (12) e está fora da decisão. Além do paraguaio, Bruno Rodrigues, Paulinho e Mauricio, que se recuperam de lesão, cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Palmeiras na final do Campeonato Paulista

Classificado para a decisão após vencer o São Paulo por 1 a 0 no Allianz Parque, o Palmeiras enfrentará o Corinthians na final do Campeonato Paulista, em jogos de ida e volta. O primeiro, na casa palmeirense, acontece neste domingo (16), às 18h30, enquanto a volta está marcada para o dia 27, às 21h35, na Neo Química Arena.