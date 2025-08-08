Palmeiras retorna aos treinos com novidade e atualiza quadro físico de zagueiros
Alviverde iniciou preparação para o duelo contra o Ceará, válido pela décima nona rodada do Brasileirão
O Palmeiras retomou os treinamentos na manhã desta sexta-feira (8), após a eliminação na Copa do Brasil. Anunciado oficialmente na Academia de Futebol, Khellven participou das atividades com o restante do elenco.
Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na derrota para o Corinthians fizeram trabalho de recuperação física, enquanto o restante do grupo realizou atividades de posse de bola e enfrentamentos em campo reduzido.
Fora dos gramados desde a fase de grupos do Mundial, Murilo avançou na transição física e participou de parte do treino com o elenco, além de complementar a atividade com exercícios na parte interna do CT. Já Bruno Fuchs, com um edema na coxa, seguiu um cronograma individualizado no campo e na parte interna, acompanhado pelo Núcleo de Saúde e Performance.
O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (10), quando recebe o Ceará no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão.
O Verdão vem de três vitórias consecutivas sobre o Ceará, uma pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2022, no Castelão, e duas pela terceira fase da Copa do Brasil deste ano, no Castelão e no Allianz Parque. Com isso, pode igualar a série recorde de quatro triunfos seguidos sobre o rival, registrada entre 1971 e 1974.
Palmeiras e a luta por títulos
Abel Ferreira ainda tem dois campeonatos para evitar a primeira temporada sem título no comando do Palmeiras. No Brasileirão, a equipe soma 33 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo, que tem uma partida a mais.
Na Copa Libertadores, o Alviverde enfrenta o Universitario, do Peru, após garantir a melhor campanha geral na fase de grupos. A partida de ida acontece na próxima quarta-feira (14), fora de casa, e a volta será disputada uma semana depois, no Allianz Parque.
