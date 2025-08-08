Palmeiras retorna aos treinos com novidade e atualiza quadro físico de zagueiros

O Palmeiras retomou os treinamentos na manhã desta sexta-feira (8), após a eliminação na Copa do Brasil. Anunciado oficialmente na Academia de Futebol, Khellven participou das atividades com o restante do elenco.

continua após a publicidade

+ Khellven explica escolha pelo Palmeiras pós Europa e revela conversas com elenco

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na derrota para o Corinthians fizeram trabalho de recuperação física, enquanto o restante do grupo realizou atividades de posse de bola e enfrentamentos em campo reduzido.

Fora dos gramados desde a fase de grupos do Mundial, Murilo avançou na transição física e participou de parte do treino com o elenco, além de complementar a atividade com exercícios na parte interna do CT. Já Bruno Fuchs, com um edema na coxa, seguiu um cronograma individualizado no campo e na parte interna, acompanhado pelo Núcleo de Saúde e Performance.

continua após a publicidade

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (10), quando recebe o Ceará no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão.

O Verdão vem de três vitórias consecutivas sobre o Ceará, uma pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2022, no Castelão, e duas pela terceira fase da Copa do Brasil deste ano, no Castelão e no Allianz Parque. Com isso, pode igualar a série recorde de quatro triunfos seguidos sobre o rival, registrada entre 1971 e 1974.

continua após a publicidade

Murilo, um dos atletas lesionados do Palmeiras, durante atividade na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras e a luta por títulos

Abel Ferreira ainda tem dois campeonatos para evitar a primeira temporada sem título no comando do Palmeiras. No Brasileirão, a equipe soma 33 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo, que tem uma partida a mais.

Na Copa Libertadores, o Alviverde enfrenta o Universitario, do Peru, após garantir a melhor campanha geral na fase de grupos. A partida de ida acontece na próxima quarta-feira (14), fora de casa, e a volta será disputada uma semana depois, no Allianz Parque.