Segundo reforço do Palmeiras nesta janela de transferências, Khellven foi apresentado no início da tarde desta sexta-feira (8), na Academia de Futebol. O lateral-direito chega para assumir a vaga de Mayke, que deixou o clube rumo ao Santos nas últimas semanas.

Formado nas categorias de base do Athletico, Khellven se transferiu para o CSKA, da Rússia, ainda em 2023. Questionado a respeito da evolução no futebol europeu, o jogador afirmou ter evoluido mentalmente, além de voltar mais maduro para o Brasil, onde disputará posição com o titular Giay.

- O futebol russo é de muito contato, mas com certeza fui muito novo para lá. Evolui muito mentalmente e fisicamente, e aqui também vou evoluir muito com grandes jogadores. Volto mais maduro e pronto para este desafio - disse.

Para Khellven, o convite de um clube como o Palmeiras é irrecusável. O lateral-direito, que irá a camisa 12, mesma de ídolos como Mayke e Marcos, revelou ter conversado com alguns jogadores do elenco após a decisão de acertar com o Verdão.

Novo reforço do Palmeiras, Khellven ao lado da família (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

- Quando teve o convite, eu não tive dúvidas. O Palmeiras é um clube que não tem como recusar. Após dizer sim, eu conversei com o Mauricio, o Vitor Roque e o Bruno Rodrigues, que me falaram coisas muito boas do clube. Passei uma semana ansioso para vir logo, estou muito ansioso para fazer a minha estreia. Já treinei com os meus companheiros, fui muito bem recebido aqui. Eu voltei (para o Brasil) porque simplesmente era o Palmeiras, um gigante. Eu precisava de um grande desafio. Sei da responsabilidade de vestir esta camisa e estou preparado para como o Abel quiser me usar - completou.

Detalhes da contratação de Khellven

O Palmeiras desembolsou cerca de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação atual) pela contratação do lateral-direito Khellven, que assinou contrato válido até 2030. O jogador chega para disputar posição com Giay. Marcos Rocha, com vínculo válido até o fim do ano, aparece como outra opção para a comissão técnica.