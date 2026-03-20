Leila Pereira nega investida do Palmeiras por jogador da Seleção

Leila Pereira negou que o Palmeiras abriu negociaçoes para contratar Fabinho, atualmente no Al-Ittihad e convocado por Ancelotti para defender a Seleção Brasileira, na última janela de transferências. A declaração aconteceu na noite da última quinta-feira (19), em evento na sede da Conmebol, no Paraguai, para sorteio dos grupos da Copa Libertadores 2026.

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- Não é verdade (que o Palmeiras buscou a contratação de Fabinho), Eu vejo que saem notícias na imprensa que eu nao sei da onde saem, eu fico abismada, é mentira. O Palmeiras não está negociando com Fabinho - disse Leila Pereira, em entrevista à ESPN.

Diferente da janela do início do ano passado, quando realizou uma extensa reformulação, a diretoria do Palmeiras fez apenas duas contratações até o momento para 2026: Jhon Arias e Marlon Freitas. O volante, inclusive, ocupa atualmente a vaga de primeiro volante titular na equipe de Abel Ferreira, função que Fabinho desempenha em seu clube e também na Seleção

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Leila Pereira afirmou estar satisfeita com o atual elenco do Palmeiras para as competições desta temporada, mas afirmou que o departamento de futebol sempre está atento ao mercado e as reinvidicações do técnico Abel Ferreira.

- Com relação a reforos, o Palmeiras sempre está atento ao mercado, mas eu, a presidente Leila (Pereira), estou muito feliz com o elenco que a gente tem hoje, e acredito no Abel (Ferreira) também - completou a mandatária.

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Fabinho na chegada da Seleção Brasileira para amistoso contra a Tunísia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Palmeiras investiu cerca de R$ 850 milhões em contratações em 2025, com destaque para os R$ 118 milhões destinados à chegada de Vitor Roque, adquirido junto ao Barcelona. O balanço financeiro, referente ao ano fiscal, foi divulgado pelo próprio clube.

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