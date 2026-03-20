O Palmeiras foi eliminado na semifinal da Libertadores sub-20 após sofrer virada por 2 a 1 para o Santiago Wanderers, do Chile. O duelo, realizado no Equador, foi marcado por três expulsões de jogadores do Alviverde, todas na segunda etapa, além de polêmicas de arbitragem.

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Riquelme Fillipi, autor do único gol do Palmeiras, e Koné foram expulsos após entradas com o pé alto em adversários, enquanto João Paulo recebeu cartão vermelho por interromper um contra-ataque rival já nos minutos finais.

O Palmeiras vencia o Santiago Wanderers sem dificuldades, mas sofreu o empate em cobrança de penalidade, resultado da expulsão do zagueiro Koné. Com apneas oito jogadores de linha em campo, sofreu a virada aos 26 minutos da segunda etapa.

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Com o resultado, o Palmeiras perdeu a oportunidade de chegar pela segunda vez consecutiva à decisão da Libertadores sub-20. No outro lado da chave, o Flamengo garantiu a classificação ao eliminar o Olimpia, do Paraguai.

A derrota marcou a despedida de Lucas Andrade, que passará a integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-20 e Olímpica. O processo de escolha do novo treinador é conduzido por JP Sampaio, diretor das categorias de base do Palmeiras.

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No momento, o clube trabalha com quatro nomes para substituir o profissional no comando do Sub-20. Entre eles está Leonardo Galbes, técnico do Bahia na categoria, além de João Burse, atualmente no Porto Vitória-ES e que já ocupou o cargo no Verdão entre 2015 e 2017. Os outros dois alvos são mantidos sob sigilo.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol na Libertadores sub-20 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

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