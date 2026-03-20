Ex-Palmeiras, Endrick revela conselho de Veiga no início da carreira

Endrick relembrou recentemente a importância que Raphael Veiga, ex-companheiro de equipe no Palmeiras, teve em seu início no profissional. O atacante destacou durante entrevista na série "Um Dia Com", da CazéTV, como o meia foi fundamental no processo de amadurecimento dentro e fora de campo do atacante.

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O atual camisa 9 do Lyon revelou que, ao subir para o time principal, passou a conviver de perto com Veiga, mudando sua forma de lidar com pressão, erros e críticas:

- O Veiga foi essencial pra mim. Quando eu subi pro profissional, eu mudei de apartamento e ele morava ao lado. A gente jogava, depois eu ia pra casa dele e a gente conversava muito - contou Endrick.

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Endrick relata toda ajuda que recebeu de Veiga no início de sua carreira (Foto: Reprodução/CazeTv)

Outro ponto abordado por Endrick foi sobre cobranças de pênalti, assunto que foi bem marcante ao atleta, onde ele ainda não possuía muita noção e segurança, no entanto, era a especialidade de Veiga:

- Eu toquei no ponto dos pênaltis. O Veiga não errava pênalti. Ele falava: 'eu vou, confio no que vou fazer e pronto'. E eu perguntava: 'e quando você errar?' - afirmou o jogador.

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Mudança na postura de Endrick como jogador

A resposta recebida de Veiga ficou muito marcada para Endrick, que mudou completamente sua postura e desde aquele momento, começou a influenciar a sua postura como atleta.

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- Ele (Veiga) dizia: 'tem que seguir, não tem que parar e muito menos olhar o que falam de você'. Isso ficou na minha cabeça. Sempre que eu ia lá [na casa de Veiga] e a gente conversava, ele plantava uma semente na minha cabeça. - revelou Endrick

Números de Endrick pelo Palmeiras e Lyon

Pelo Palmeiras, Endrick disputou 82 jogos, marcou 21 gols e três assistências durante sua passagem como profissional. Ele também foi decisivo em títulos como Brasileirão e Paulistão, mesmo atuando boa parte do tempo ainda muito jovem.

Agora pelo lado europeu, no Olympique Lyonnais, o atleta soma até agora 11 jogos, seis gols e quatro assistências na temporada 2025/26.

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