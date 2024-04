(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Copiar Link

Publicada em 02/04/2024 - 12:35 • São Paulo (SP)

Com superávit de R$ 46,8 milhões, o Palmeiras divulgou o balancete financeiro referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024. O Verdão também está cada vez mais próxima de zerar a dívida com a Crefisa.

Ao final da última temporada, a dívida do Verdão com seu principal patrocinador era de R$ 25 milhões. Já em fevereiro de 2024 o valor está na casa de R$ 21,4 milhões.

SUPERÁVIT

Apenas na venda dos direitos econômicos de jogadores, o Palmeiras faturou cerca de R$ 106,5 milhões, quase R$ 50 milhões a mais do projetado inicialmente. Esse foi o principal fator para o superávit do Verdão nos primeiros meses do ano.

As vendas de Artur ao Zenit, da Rússia, e Kevin ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foram as principais negociações do Verdão na última janela de transferências.

RECEITAS

O Palmeiras havia calculado receber R$ 73.883 milhões de receita em janeiro, mas fechou acima do orçado, com R$ 128.764 milhões Em fevereiro, a receita do Verdão foi de R$ 63,641 milhões, R$ 9,1 milhões a mais do que o previsto.

A diretoria alviverde costuma adotar postura conservadora ao orçar as metas de premiação e receita.

Demontração financeira do Verdão em fevereiro de 2024 (Foto: Divulgação / Palmeiras)

DESPESAS

Os cálculos do Palmeiras nos dois primeiros meses do ano ficaram dentro do esperado pela diretoria. Em janeiro, o clube estimava gastar R$ 80.193, e fechou R$ 1,9 milhão acima do previsto. Já em fevereiro a expectativa era ter R$ 65.187 milhões em despesas, e o total foi de R$ 63.434 milhões.

Relação de receitas e despesas do Palmeiras em 2023 (Foto: Divulgação / Palmeiras)