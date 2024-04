Estêvão celebra gol na Copinha (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 11:40 • Catalunha (ESP)

Estêvão, joia do Palmeiras, é alvo de grandes times europeus. Um deles, porém, saiu da briga: o Barcelona optou por deixar a corrida pela contratação do jovem diamante paulista, segundo o jornal espanhol "Sport".

A desistência se deve à proteção da diretoria blaugrana por Lamine Yamal, astro de apenas 16 anos que já vem sendo titular na equipe de Xavi Hernández. O espanhol é tratado internamente como o principal jogador do clube para o futuro. Com isso, existe o entendimento de que não há necessidade de contratar o jogador do Verdão, visto que jogam na mesma posição.

Estêvão, apelidado de 'Messinho', tem cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (mais de R$ 325 milhões na cotação atual). Do valor, 70% iriam para os cofres do Palmeiras, enquanto o restante seria destinado a agentes/família do atleta.

Outros dois clubes estão interessados no jogador. O Chelsea desponta como favorito na corrida, enquanto Manchester United e PSG correm por fora. Até o momento, nenhuma proposta foi oficializada ao clube paulista.

A venda poderia superar a de Endrick, negociado com o Real Madrid. Já integrado aos profissionais, o centroavante custou os mesmos 60 milhões de euros aos merengues, mas com parte do valor sendo em bônus variáveis, a serem alcançados por metas. Já Estêvão pode ser negociado no valor de forma 100% fixa, somado a outros custos.