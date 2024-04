Edmundo quase foi preso no Equador em jogo do Palmeiras pela Libertadores; relembre

Edmundo em ação pelo Palmeiras (Foto: Arquivo / Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador Edmundo completa 53 anos nesta terça-feira (2). Durante sua carreira, o "Animal" se meteu em algumas confusões. Em uma delas, chegou a ter a prisão decretada após empurrar um repórter de TV do Equador que tentou entrevistá-lo e quebrar uma câmera, ao chutar o equipamento no chão, em imagens que rodaram o mundo.

O caso aconteceu na Libertadores de 1995, na fase de grupos, após a derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o El Nacional, em Quito. Irritado com o resultado e pelo fato de ter perdido um pênalti, Edmundo acabou tendo um ato de fúria.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ele chegou a pedir desculpas e disse que só teve aquela atitude porque havia tropeçado nos fios do equipamento ao deixar o gramado e que a câmera caiu e bateu em sua cabeça. Depois, Edmundo disse também ter sido provocado pelo profissional equatoriano.

O Sindicato dos Repórteres Cinematográficos do Equador, no entanto, não aceitou o pedido de desculpas e entrou com uma ação contra Edmundo. A Justiça aceitou o pedido e decretou a prisão do atacante brasileiro.

Para evitar que o jogador fosse preso, o Palmeiras decidiu confiná-lo em um quarto do hotel em que a delegação palmeirense estava hospedada. Edmundo ficou no quarto por três dias, enquanto a polícia e o Exército faziam um cerco ao hotel.

O vice-presidente do clube à época, Seraphim Del Grande, negociou junto à embaixada do Brasil no Equador para que o jogador não fosse preso. No final, tudo acabou bem, e Edmundo foi liberado para deixar o hotel e voltar para casa.

*Com informações do UOL e da ESPN