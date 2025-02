Palmeiras: recuperação de Mauricio pode levar até quatro meses

Mauricio, um dos destaques do Palmeiras na temporada, sofreu uma luxação no ombro direito nos primeiros minutos do clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. O meia, que já havia marcado cinco gols e dado uma assistência em oito jogos, vai precisar fazer uma cirurgia e agora enfrenta um período de recuperação que pode afastá-lo dos gramados por até quatro meses.

Segundo Marco Antonio de Araújo, fisioterapeuta, especializado em fisioterapia esportiva e sócio fundador da SONAFE (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva), a lesão ocorre devido à instabilidade natural do ombro.

— O ombro é uma articulação muito móvel, mas em compensação ela é muito instável, o que a torna mais vulnerável para sofrer esse tipo de lesão — explicou o especialista.

Tratamento e Tempo de Recuperação

Diante da gravidade do caso, Mauricio precisará passar por cirurgia, um procedimento comum em lesões desse tipo.

— É uma lesão realmente preocupante — afirmou Araújo.

O tempo de recuperação varia conforme a técnica cirúrgica adotada, podendo durar entre dois a quatro meses.

— O tratamento vai precisar ser cirúrgico, que demanda um tempo de recuperação relativamente longo, em comparação com outras lesões menos graves — destacou Araújo, que é sócio-proprietário da clínica Arthphysio.

Nas primeiras semanas após a cirurgia, o foco será na proteção da articulação, com uso de tipoia por um período de duas a seis semanas.

— Nesse período, tem muito pouca coisa para se fazer. Apesar de poder trabalhar membros inferiores, o atleta vai ficar o mínimo parado possível, para que não perca tanta condição física — complementou.

Mesmo com a possibilidade de manter parte da preparação física, o afastamento impacta diretamente o desempenho do jogador.

— Só o fato dele ficar afastado dos campos por três a quatro meses já traz um impacto muito grande na capacidade e na condição física de qualquer atleta de alto rendimento — analisou o fisioterapeuta.

Mauricio passará por um processo que envolve fisioterapia e fortalecimento muscular progressivo até que recupere a confiança no ombro lesionado.

— À medida que o tempo passa e os movimentos do ombro são liberados, ele já pode começar a intensificar os treinos cardiovasculares, corridas mais intensas, e a musculação aos poucos vai sendo inserida no programa de treino — explicou Araújo.

A expectativa é que o meia volte às competições em dois a três meses, caso a recuperação ocorra conforme o esperado.

— Só aí o processo de recuperação, fisioterapia e progressivamente voltando aos treinos — finalizou.

A torcida do Verdão agora aguarda ansiosamente pelo retorno de Mauricio, esperando que ele possa recuperar sua melhor forma e continuar sendo um dos destaques da equipe na temporada.