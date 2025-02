Substituído nos primeiros minutos do clássico entre Palmeiras e São Paulo, Maurício passará por cirurgia para reparar a luxação no ombro direito e desfalcará a equipe por tempo indeterminado. Com isso, o Verdão chegou a cinco desfalques, uma vez que Gustavo Gómez teve constatada lesão na parte posterior da coxa esquerda após avaliações na manhã desta segunda-feira (17) na Academia de Futebol.

Assim como em casos anteriores, o Palmeiras não divulga prazos de retorno, mas a tendência é que o meia desfalque o time por aproximadamente dois meses. Já o zagueiro será reavaliado pelo departamento médico ainda nesta semana.

– Vou recuperar e voltar ainda mais forte – afirmou Maurício em publicação nas redes sociais.

Felipe Anderson e Paulinho, por sua vez, seguem em transição física, mas apresentam quadros distintos. O meia-atacante realiza atividades com bola junto ao restante do elenco e deve retornar, caso o Palmeiras avance, para o mata-mata do Paulistão.

Já o atacante apresentou boa resposta nos exames clínicos e treinou no gramado da Academia de Futebol nesta segunda-feira (17), mas separado do grupo liderado por Abel Ferreira.

Bruno Rodrigues, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, ainda não realiza trabalhos com bola, segue fora e não tem prazo de retorno estipulado.

Gustavo Gomez teve constatada lesão na coxa e será reavaliado pelo departamento médico do Palmeiras

Palmeiras no Paulistão

Atualmente na terceira colocação do Grupo D, o Palmeiras busca se classificar para a fase de mata-mata do Paulistão pela 15ª vez consecutiva – com 17 pontos, atrás de Ponte Preta (19 pontos) e São Bernardo (22 pontos). O clube é o único finalista nas últimas cinco edições e o único a alcançar ao menos as semifinais nas últimas 11.

Na próxima rodada, o Verdão recebe o Botafogo-SP, no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília), e fecha sua participação na fase regular diante do Mirassol, no estádio Maião.